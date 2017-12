Os 50 anos de um clássico

Em 2017 vários álbuns emblemáticos celebram cinco décadas de lançamento. Discos que, cada um dentro da sua seara, marcaram significativamente a cena musical em todo o planeta, atravessando gerações e deixando um legado inestimável pelo valor cultural, social e comportamental. Dentre eles estão Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, e The Piper At Gates Of Dawn, trabalho estreante do também britânico Pink Floyd. Contudo, do outro lado do Atlântico, dois gigantes da música se reuniram e gravaram um álbum que, assim como os demais, é considerado obra-prima.

Estou falando simplesmente de Frank Sinatra e do maestro Tom Jobim. Em 1º de março de 1967 o americano e o brasileiro realizaram o magnífico Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim trazendo dez canções: sete delas escritas por Tom e que marcaram a Bossa Nova. As outras três foram tiradas do cancioneiro popular norte-americano, o Great American Songbook. O disco foi gravado nos estúdios da Western, na Sunset Boulevard, Califórnia, com arranjos e regência do maestro germano americano Claus Ogerman. A harmonia das vozes de Sinatra e Jobim é extraordinária. Ouvir “The girl from Ipanema (Garota de Ipanema)”, “Dindi”, “How insensitive (Insensatez)”, “Meditation (Meditação)” é um deleite, verdadeiro presente pra alma. Está no encarte do álbum: “Era a realização de um sonho, o sonho que acalentam os compositores das cinco partes do mundo: ver e ouvir a voz de Sinatra em suas criações. As músicas, trabalhos feitos com o caprichoso artesanato que Sinatra exige, são parte de um todo que para nós, brasileiros, representa um presente da melhor qualidade”.

Tom Jobim realizou seu sonho e deixou para nós um tesouro de valor incalculável que, mesmo já passados tantos anos, se torna mais celebrado com o tempo. Ao fim das gravações The Voice abraçou o maestro brasileiro e disse de maneira curta e terna: “É linda a sua canção”. Para a eternidade.