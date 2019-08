Orquestra Filarmônica Melhoramentos se apresenta no “Quintas Musicais”

Sob a regência do maestro Luiz Crema, o evento terá a participação especial do coral formado pelos alunos do maestro Charles Yuri e do coral de libras da Secretaria Municipal de Educação, que tem como responsável Taty Camargo.

A orquestra tem como marca a contínua renovação, abrigando diferentes gerações de músicos de Caieiras e região durante 99 anos de história. Mais do que preservar sua vocação histórica, o caráter popular das apresentações faz da Orquestra Filarmônica Melhoramentos Caieiras um grupo singular, capaz de se comunicar com todos os públicos e de oferecer música de qualidade.

O “Quintas Musicais” acontece às 20 horas, no Teatro Municipal Maestro Sérgio Valbusa, localizado na Avenida Marcelino Bressiani, nº 178, Serpa. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos. Não perca e venha prestigiar a cultura e história de Caieiras.