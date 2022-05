Orquestra Filarmônica de Caieiras fará apresentação especial no teatro municipal

De acordo com a prefeitura, será um viagem no tempo da era do rádio com repertório de músicas e vinhetas comerciais executadas nas décadas de 40 e 50 pelas orquestras da Rádio Nacional com lindo cenário remetendo à rádios ao vivo, com intervenções de locuções descontraídas dos comerciais da época.

O concerto contará com participação especial das cantoras Verônica Lyra, Zezé Ambrósio, Evelyn Ariane, Mara Rúbia e Carolina Motta. As locuções de época ficarão por conta de Oscar Depétri e Roberto Bueno.

Serviço

Data: 11/05/2022

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Sérgio Valbusa (Av. Marcelino Bressiani, 178 – Serpa)

Entrada: gratuita (não haverá lista de presença)