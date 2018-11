Oportunistas por excelência

Quando dizem em tom de brincadeira em redes sociais, sites, blogs e demais meios de comunicação que o brasileiro precisa ser estudado, esse é mais um que merece atenção. Só a ganância explica a ação de uma pessoa que recebia milhares de dólares e, considerado um ‘titã’ da indústria automobilística há quase 20 anos, ocupando cargos desejados por milhões de pessoas, em nada mais do que três grandes montadoras do setor, cometer deslizes como esses que cometeu.

Sonegar e fraudar tornou-se uma rotina na vida dos brasileiros que têm em seu DNA a mancha da corrupção e do jeitinho. Contudo, o desperdício da chance que Ghosn teve, ainda que alcançadas por seus próprios méritos, é muita insanidade, muita falta de capacidade e valores morais.

É difícil acreditar e apontar o oportunismo como referência de sustento e definir as vantagens pessoais como elemento para definir o tamanho do poder que alguém exerce, mas no caso do brasileiro Carlos Ghosn e de tantos outros, a ambição e o egoísmo falaram mais alto e esteve acima de tudo e todos fazendo aquela chance do sucesso, seu grande parceiro de anos, ser transformada em cinzas.

Foi assim que esse brasileiro nascido em Rondônia deu adeus ao contracheque mensal milionário e à confiança que possuía no país asiático, quando foi preso por crimes comuns aqui no Brasil, mas inaceitáveis naquele mundo.

Carlos Ghosn fez fortuna em terras orientais e não poupou o povo respeitado por boas práticas, educação e de cultura elogiável. Traiu quem o acolheu como um gênio e com status de herói a ponto de ser exaltado e ter sua trajetória ilustrada em mangás, as famosas histórias em quadrinhos japonesas.

Apesar da tristeza em ver a mácula em mais um episódio que envolve o Brasil e seus inteligentes filhos da pátria que poderiam honrar uma nação tão machucada pelas benesses e facilidades que contrariam a moral, é preciso vencer mais uma etapa que os brasileiros de bem tem de suportar, mesmo sem poder escolher. O que se sabe é que o tal cidadão envergonhou a Nação, a sua família e a todos que ainda acreditam na coragem e valentia da honestidade.