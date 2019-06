Opinando sobre opinião

Não que a ferramenta não seja potente e esteja a serviço do progresso, em nenhum momento se afirma tal opinião, mas o fato é que a repercussão que se tem dado a qualquer cento e quarenta caracteres é algo que me assola a alma. Faz-me surgir um prurido no fundo peito, se é que seja isto possível, quando imagino os grandes nomes do conhecimento humano, debruçando-se por vidas inteiras sobre determinado assunto para avançarem dois ou três passos na longa estrada do progresso da humanidade.

Diferente de qualquer falastrão que se aventura nesse mar de informações colecionando incautos adeptos e fãs de verdadeiro espetáculo circense, que problematizam o quente e o frio, colidem o preto e o branco, contra argumentam o masculino e o feminino, o bem e o mal, Deus e o diabo. E diz a experiência, a chama flagrante dura enquanto houver a palha. O calor brasa que repousa no leito da fogueira… aquece por horas a fio.