Operação “Rodovia mais Segura” foi realizada na região de Caieiras

Na região do 26º BPM/M, que compreende as cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã e Cajamar, foram empenhados 88 policiais militares e 39 viaturas em cinco pontos de bloqueio. No total, 122 veículos foram vistoriados, 141 pessoas abordadas e um procurado capturado.

Os condutores e veículos selecionados nas abordagens foram fiscalizados por equipes do policiamento ostensivo , com apoio do policiamento de choque, o policiamento ambiental e o Comando de Aviação, com o patrulhamento aéreo.Após, os condutores foram concitados a se submeterem ao teste de bafômetro e à verificação da documentação e das condições dos veículos para trânsito na rodovia pelas equipes do Comando de Policiamento Rodoviário e da Polícia Rodoviária Federal. Nas vias urbanas da capital, a fiscalização foi realizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito.