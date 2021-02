Operação na Represa Paiva Castro fiscaliza aglomeração e perturbação

Denominada Operação Mairiporã Segura, a ação visa o controle da aglomeração, perturbação da paz e desordem à beira da barragem, principalmente nos finais de semana de muito calor, como vem acontecendo nas últimas semanas.

De acordo com o GGIM-M, Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Mairiporã, durante a operação também serão vistoriados veículos estacionados irregulares, condutores alcoolizados, descarte de lixo, transtorno no trânsito, dispersão de pessoas que invadem a represa para nadar – o que é proibido – entre outros problemas que essa aglomeração causa, além de irem contra as medidas de combate a COVID-19.

No primeiro dia de fiscalização, dois carros e uma moto foram apreendidos, sendo que, em um dos carros foram encontrados entorpecentes, resultando na condução dos ocupantes do veículo para a delegacia.