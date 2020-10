Operação contra sonegação alcança varejistas do ramo farmacêutico

Entre as empresas que são alvo da ação estão as redes varejistas Bifarma e Campeã; as distribuidoras Medicamental, Navarro, Dismed, Divamed e Mais Bella; e a Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan).

De acordo com o Portal G1, a investigação aponta que as supostas fraudes resultaram em um prejuízo de 10 bilhões aos cofres públicos, nos últimos seis anos. Ao todo, as autoridades cumpriram 88 mandados de busca e apreensão em empresas e nas residências de pessoas que, possivelmente, estejam ligadas ao esquema na capital paulista, além de cidades da Grande São Paulo e nas regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, Piracicaba e Campinas.

Apenas na casa de um sócio de uma rede de farmácias, em Santana de Parnaíba, os agentes da polícia encontraram R$ 8 milhões em dinheiro que estava dividido em quatro gavetas de um armário.