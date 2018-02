Operação com cães da Polícia Militar resulta em prisão de traficante

De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os policiais até o indivíduo. No momento da abordagem, uma mulher que comprava entorpecente com o traficante também foi detida.

Com o rapaz foram encontrados dez cápsulas de cocaína e dinheiro. Com a utilização do cão de narcóticos “Lobo” foi encontrado mais uma certa quantidade de entorpecentes.

Todos foram conduzidos ao 1º DP de Caieiras onde foi apresentada a ocorrência pela equipe Canil 872 formada pelos soldados Oliveira e Danilo e o cão Diamond.

Outras três grupos completam as equipes de Cani que atuam na região de Caieiras: equipe 270 formada pelo Cabo Poleto, o soldado Leôncio e cão ‘Lobo’; equipe 871 (Cb Souza, soldados Toledo e Tavares, e o cão ‘Fuzil’; e a equipe 874 (Sd Rolf, Marcos e o cachorra Madona).