ONU alerta para questões sobre a água

Com a campanha “A resposta está na natureza”, as Nações Unidas abordarão como estratégias de preservação e restauração ambiental podem proteger o ciclo da água e melhorar a qualidade de vida da população.

O Brasil, na semana de 19 a 23 de março, vai sediar o Fórum Mundial da Água. Maior evento global sobre o tema, é a primeira vez que o fórum tem como sede uma cidade do hemisfério sul, Brasília.

De acordo com a ONU, atualmente 1,8 bilhão de pessoas consomem água de fontes que não são protegidas contra a contaminação por fezes humanas. Mais de 80% das águas residuais geradas por atividades do homem, incluindo o esgoto caseiro, são despejadas no meio ambiente sem serem tratadas ou reutilizadas. Até 2050, a população global terá aumentado em 2 bilhões de indivíduos, e a demanda por água poderá crescer até 30%.

Por isso, as estratégias focam na gestão de vegetações, solos, mangues, pântanos, rios e lagos, que podem ser utilizados por suas capacidades naturais para o armazenamento e limpeza da água.

A cada ano, além de campanhas, a ONU chama atenção para um problema envolvendo o tema. Nessa edição lembra que alguns fatores como transformações do clima e a manutenção de padrões insustentáveis de produção, a poluição e a desigualdade na distribuição, devem agravar a situação.

Hoje, 1,9 bilhão de indivíduos vivem em áreas que poderão ter escassez severa de água. Até 2050, o número pode chegar a cerca de 3 bilhões. A quantidade de pessoas em zonas de risco para enchentes também aumentará, passando do atual 1,2 bilhão para 1,6 bilhão, o que representará 20% da população mundial em 2050.