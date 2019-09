Onix Joy está de cara nova

Por fora, as mudanças se concentram basicamente na parte frontal e traseira do veículo. Mudam capô, grade, faróis, lanternas e para-choques. Outra novidade é a opção de acabamento Black, que agrega luz de posição diurna em LED, rodas aro 15 com calotas escurecidas, maçanetas pintadas na mesma cor da carroceria, logo Chevrolet com fundo preto e moldura da grade e retrovisor em preto brilhante.

Por dentro, as diferenças ficam por conta do acabamento exclusivo do painel central e dos bancos com revestimento híbrido. Ar-condicionado, direção com assistência elétrica, transmissão com seis marchas e comando elétrico das travas e vidros são equipamentos de série em todas configurações. Já o sistema multimídia e o ajuste eletrônico dos retrovisores externos, por exemplo, são ofertados como acessórios.

“O Onix Joy possui uma relevância muito grande para o brasileiro por ser o modelo de entrada mais atrativo do mercado. Além disso, é um produto estratégico para a marca Chevrolet” diz Kleusner Lopes, diretor nacional de Vendas da GM.

O Onix Joy chega às concessionárias Chevrolet a partir deste mês em seis opções de cores: Branco Summit, Prata Switchblade, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Preto Ouro Negro e a nova cor Azul Blue Eyes. As demais novidades da linha serão divulgadas em momento oportuno.