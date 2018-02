Onix 2018 ganha versão automática com preço acessível

A aposta da montadora não é por acaso já que a procura por carros equipados com câmbio automático aumenta a cada ano no Brasil. Só para se ter ideia, o emplacamento de veículos nesta configuração quadruplicou nos últimos cinco anos, impulsionada principalmente pela venda de modelos mais acessíveis.

O Onix vem como uma configuração para quem procura um veículo ágil e econômico, mas com a conveniência de uma legítima transmissão automática de última geração.

Automático com preço acessível

A montadora posicionou o Advantage de forma competitiva dentro da linha do Onix. Seu preço de R$ 53.990, é apenas R$ 1.200 mais caro do que o LT 1.4 manual e R$ 4.000 mais barato do que essa versão com câmbio automático, por R$ 57.990. Mas para conseguir chegar nesse preço, alguns itens foram retirados. Dentre eles, o volante multifuncional, o sensor de estacionamento traseiro e a central multimídia MyLink. No lugar, vem um rádio com conexão Bluetooth.

O carro que já bom, segundo os proprietários, ficou ainda melhor com itens de conforto e segurança como ar-condicionado, direção elétrica progressiva, sistema de áudio com Bluetooth, travas, retrovisores externos e vidros dianteiros com acionamento elétrico, além de painel com velocímetro digital e regulagens de altura do banco, volante e do cinto.

Os itens de série não parapo por aí: o Onix automático tem ainda sistema Isofix e Top Tether para fixação de cadeirinha infantil, alerta de baixa pressão dos pneus, alerta de esquecimento dos faróis acesos, alerta de não utilização do cinto de segurança, duplo airbag e freios ABS com EBD também fazem parte do pacote, que não conta com opcionais.

Visual diferente

Para diferenciar dos modelos já existentes, o Onix Advantage é visualmente caracterizado pelas calotas escurecidas aro 15, pelos adesivos de coluna e capas dos retrovisores externos em preto brilhante, além do emblema com nome da versão nas portas dianteiras.

O interior, predominantemente escuro, replica o mesmo acabamento contemporâneo presente no exterior. O modelo é ofertado nas seguintes cores de carroceria: cinza, branco, preto ou prata.

Desempenho

O Onix Advantage vem equipado com o motor flex 1.4 ECO de até 106 cv e a transmissão automática de seis velocidades com tecnologia Activ Select.

De acordo com os dados do Inmetro, o Onix é nota máxima em eficiência energética (AA). Com etanol, o veículo percorre média de 7,9 km/l na cidade e de 9,6 km/l na estrada. Com gasolina, os números são 11,7 km/l e 13,9 km/l, respectivamente.

Expectativa de crescimento

Muitos não sabem, pelo menos os que não acompanham a finco notícias automotivas, mas Chevrolet tem uma larga tradição no segmento de compactos automáticos, desde o Chevette, em meados dos anos 1980. Porém, foi o Onix, em 2013, o primeiro a oferecer uma caixa de seis marchas com opção de trocas sequenciais, até hoje referência no mercado. O sistema passou recentemente por atualizações na calibração para maior conforto e eficiência.

Carro mais vendido do mercado brasileiro há três anos consecutivos, o Onix também é o hatch compacto automático preferido do consumidor, conforme apontam os emplacamentos. Foram aproximadamente 32 mil unidades do modelo 1.4 AT ao longo de 2017 entre as versões LT, LTZ e Activ.

Com a novidade, a Chevrolet espera aumentar a participação de mercado das versões automáticas dentro da gama do Onix. “Nossa expectativa é que as vendas do Onix automático cresçam acima do ritmo do mercado em 2018 com a adição da versão Advantage, que estreia como o automático mais acessível do portfólio Chevrolet”, disse Hermann Mahnke, diretor de Marketing da GM do Brasil.

Na linha Chevrolet, a versão Advantage é conhecida por sua relação custo-benefício e está atualmente disponível também para o Spin e em breve para o Prisma.