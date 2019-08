Ônibus quebra e trava trânsito em Caieiras

O trânsito que começa na rodovia já reflete em vias dentro do município. Um guincho está no local para remover o coletivo e a situação demanda paciência do motorista que segue para região.

Até às 16h45, a situação era caótica, embora normal em se tratando de Rodovia SP-332 nas dependências de Caieiras.

Com o horário de saída do trabalho se aproximando, a questão deve piorar.