Ônibus pega fogo na Avenida 9 de Julho em Jundiaí

Vários vídeos do incêndio estão circulando pelas redes sociais e via WhatsApp. Não tem informações sobre vítima até o momento.

De acordo com informações do Jornal da Região, viaturas da Guarda Municipal, do Resgate e da Polícia Militar chegaram logo ao local e desviaram o fluxo de veículos para a rua Messina. O fogo logo se alastrou e uma fumaça preta se espalhou.



Outras explosões foram ouvidas enquanto o incêndio consumia a lataria do ônibus, as laterais iam se desmanchando e os pneus, caindo no asfalto da avenida.



Os bombeiros chegaram alguns minutos depois, ajudando a controlar o incêndio. Pelas primeiras informações, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio devem ser apuradas pela polícia.