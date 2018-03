Onde investir dinheiro para render mais: renda fixa, tesouro direto ou fundos de investimento

Não é novidade pra ninguém que, apesar dos esforços e medidas adotadas pelo governo Michel Temer estarem, muito lentamente, tirando o país da lama, o número de cidadãos e cidadãs em busca de ocupação é estratosférico.

A pesquisa mais recente realizada pelo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último dia 31 de janeiro mostra que o número atual de brasileiros desempregados é de 13,23 milhões.

Esse contingente vem aumentando desde 2014. Entre 2014 e 2017 triênio em que se registrou o recrudescimento da crise houve um crescimento absurdo de 96% no número de brasileiros em busca de emprego.

Numa tentativa de abrandar a gravidade da situação o IBGE utiliza o termo “desocupado”. Ora, desocupado ou desempregado o resultado é o mesmo: milhões de pessoas precisam de uma atividade remunerada para poder sobreviver.

Afinal, as contas não se pagam sozinhas e geladeira e estômago permanecerão vazios se não houver uma forma de conseguir dinheiro para as despesas domésticas, pessoais e tributárias. (Essa última imperdoável por parte do governo voraz que procura tirar até a alma do pobre contribuinte)

Os que mais sofrem com o desemprego no Brasil são os jovens entre 19 e 25 anos. Dados divulgados pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) no final de 2017 mostram que 30% dessa parcela da população estavam desempregados atingindo a maior taxa em 27 anos.

A previsão da OIT para 2018 é de uma leve queda para 29,8%. Nada otimista, mas um leve alento. Uma pequena brisa pra os jovens.

Bem, esta introdução maluca e nada animadora que dá números e taxas desumanos de desemprego em terras brasilis é pra adentrar um tema interessante e complexo: investir.

Isso é claro para quem está ocupado, ganhando aquele suado dinheirinho no fim do mês e quer tentar algo que vá além daquela piada do cara que pegou o salário e disse que ia investir em gado. Ai foi no açougue e comprou um quilo de bife.

Anedotas à parte investir em aplicações bancárias requer pesquisa e atenção redobrada, afinal, o dinheiro nosso de cada dia é penoso demais para ser jogado pela janela em alguma transação furada.

A primeira coisa que chama atenção para quem pretende investir é a sopa de letrinhas que toma conta do mercado econômico Algumas das siglas com as quais o investidor deve se acostumar e tornar-se íntimo são: LCA, CDB, SELIC, ETF, NTN-F e por ai vai.

Acho que só a nomenclatura dos partidos políticos faz frente a este emaranhado de letras.

O universo de aplicações financeiras é diverso sendo que os resultados podem aparecer a curto, médio ou longo prazo.

A seguir algumas dicas de investimento. Vai na fé, irmão.

Começo pelo CDB (Certificado de Depósito Bancário) que é um título emitido pelos bancos para capitalização. A própria instituição bancária financia suas atividades de crédito. Ao adquirir um CDB o investidor efetua um empréstimo para o banco em troca de rentabilidade diária.

Os CDBs se distinguem entre os pré e os pós-fixados. Ambos são tão seguros quanto à caderneta de poupança, mas com rentabilidade potencial maior.

Os pré-fixados são investimentos de renda fixa permitindo ao investidor saber o quanto seu dinheiro irá render, do momento da aplicação até a data de vencimento do título.

É uma forma de investimento com aplicação a partir de R$ 1.000,00, sem taxa e garantida pelo FGC até R$ 250 mil. Seu público-alvo são investidores em geral.

Por sua vez os CDBs pós-fixados oferecem as mesmas condições e vantagens dos pré-fixados.

O diferencial está no fato de que se no pré-fixado o investidor sabe qual será o ganho, no pós a remuneração é estabelecida após o vencimento, de acordo com a variação do índice durante o período investido.

Caderneta de poupança

A mais popular forma de investimento, o pezinho de meia. Quem nunca abriu uma caderneta de poupança?

No Brasil são mais de 40 milhões de poupadores. Uma aplicação simples ideal para quem tem pouco dinheiro, planeja constituir uma reserva para emergências, busca uma aplicação com liquidez diária e deseja investir a longo prazo.

Isenta de taxas do IR ou administrativas atualmente tem um retorno muito baixo.

Claro, como toda forma de investimento, tem riscos e vantagens. Entre os riscos está a possiblidade de quebra do banco. Se acontecer o investidor só tem a garantia de receber de volta até R$ 250 mil.

Além da baixa rentabilidade, muitas vezes o retorno da poupança fica abaixo da inflação. Uma das vantagens fora a isenção de IR e IOF é o fato do investidor poder sacar no momento que convier.

A rentabilidade da poupança é sempre flutuante dependendo da SELIC , taxa básica de juros. Se estiver em 8,5% ao ano ou menos o rendimento da poupança será 70% da SELIC +TR.

Tesouro Direto

Se você pensa em investir numa aplicação que tem uma das melhores remunerações em renda fixa do mercado e ainda contribuir para o desenvolvimento do Brasil vá para o Tesouro Direto.

Um programa desenvolvido pelo Tesouro Nacional numa parceria com a BMF e BOVESPA esta aplicação tem boa rentabilidade, é acessível, custo baixo, ótima liquidez, baixo risco e é fácil de investir.

Com apenas R$ 30,00 o aplicador inicia os investimentos no Tesouro Direto, as possibilidades de rendimentos são superiores à poupança, as aplicações podem ser feitas diretamente por um PC doméstico, a taxa de administração é zero, o risco é baixo já que os títulos públicos são vinculados ao Governo Federal e o Tesouro Direto garante a recompra dos títulos públicos diariamente.

Renda Fixa

Já abordei acima investimentos de renda fixa como os pré e pós-fixados e mesmo o Tesouro Direto segue essa linha de aplicação.

A renda fixa é considerada uma forma de investimento mais para um público conservado, aquele que prefere bons retornos com segurança, sempre sabendo qual será a margem de lucro ao fim da aplicação.

Como disse, vários produtos se enquadram na categoria de renda fixa, como o CDB, Tesouro Direto e até a poupança é considerada um investimento renda fixa.

Também integram o rol dos investimentos renda fixa as LCI (Letras de Crédito Imobiliário), LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), LF (Letra Financeira) e LC (Letra de Crédito).

Disponíveis em bancos e corretoras de valores para compra os títulos de renda fixa são comprados e vendidos como se fossem itens num supermercado. Cabe ao aplicador saber a melhor hora de negociar.

Bolsa de Valores

E quando falamos em investir na bolsa? Estranho a princípio não é? Mas não se trata de comprar uma bolsa nova pra patroa e sim aplicar num grande mercado de ações empresas de capital aberto que podem ser públicas ou privadas, assim como de valores mobiliários

E para que serve essa grande mercado de ações? Os preços das ações medem o valor de mercados das empresas cotadas na bolsa. Os negócios podem ser realizados entre essas empresas, assim como com outros investidores.

A principal ação da bolsa de valores é manter transparente e propício o ambiente para as transações de compra e venda das ações.

Em nosso país a maior bolsa de valores está localizada na cidade de São Paulo. Denominada B3 faz referência aos três “B” de “Brasil, Bolsa, Balcão”. Esse formato atual surgiu com a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) e a Central de Custódia de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). Essa união foi aprovada em 22 de março do ano passado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Com um montante de 13 bilhões de dólares a B3 é a quinta maior Bolsa de mercado de capitais e financeiro do planeta. A Bolsa de Valores de São Paulo foi originalmente fundada em1890 e se juntou a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) em 2008, dando origem assim a MB&FBOVESPA.

A B3 opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com a gradual e lenta recuperação da economia brasileira investir na bolsa parece ser uma boa dica. Pelo menos é o que indicam os números.

De acordo com o gestor e economista Pedro Cerize a B3 está atualmente na quinta onda de supervalorização. Em outubro do ano passado Cerize deu este alerta ao mercado.

Desde então a B3 vem batendo recordes sucessivos de valorização superando os 87 mil pontos. A valorização vem se acentuando desde novembro. Segundo o economista outro fator que estimulou a migração de recursos para a Bolsa foi a queda da taxa de juros o que reduziu a atratividade da renda fixa convencional.

Cerize conclui que com esta supervalorização, algumas ações subirão muito mais que outras, mas há muito espaço para valorizações acentuadas.

As opções de aplicação e investimento estão ai para aqueles que têm disposição, coragem e dinheiro. Agora se nenhuma delas agradar o bom e velho porquinho estará sempre à disposição.