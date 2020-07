OMS investiga risco de transmissão pelo ar

Benedetta Allegranzi, coordenadora da unidade global de prevenção de infecções, lembrou que a OMS já sugere cautela, em vários de seus documentos, com os riscos de transmissão em locais fechados e que a organização tem insistido na importância de medidas como o distanciamento físico. Além disso, ela afirmou que existe um debate sobre a transmissão pelo ar, mas ainda não com evidências sólidas.

Já a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, lembrou sobre as etapas do trabalho científico, com produção de estudos depois revisados pelos pares e publicados ou não. Como exemplo, ela lembrou que houve inicialmente uma publicação que relatava sucesso no tratamento com a hidroxicloroquina contra a Covid-19, mas ela depois foi retirada, diante de inconsistências no estudo.