Olhos abertos com taioba

Possui propriedades depurativa, emoliente e cicatrizante. É rica em vitamina A, responsável pelo controle do ciclo visual no organismo. Sua falta pode causar cegueira noturna, dores nos olhos. Também possui vitamina B em sua composição que atua diretamente no sistema neurológico. Sua carência leva ao cansaço, perda de apetite, dores de cabeça, depressão e tontura. Já a vitamina C presente na taioba regula a imunidade no organismo, auxilia no processo de cicatrização e combate o estresse.

A taioba é ainda fonte de ferro, responsável por manter os níveis das substâncias sanguíneas necessárias para o bom funcionamento do corpo, e de cálcio e fósforo, com importante papel na formação de ossos e dentes.

Esta hortaliça nunca deve ser consumida crua, já que possui oxilatos de cálcio que são capazes de irritar a garganta.

Apesar disso, seu cozimento não prejudica a oferta de minerais e vitaminas. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da taioba para fins medicinais.