Óleo de licuri: do coquinho à saúde

Apresenta diversos benefícios à saúde devido aos ácidos graxos de cadeia média presentes em sua composição que ajudam a reduzir o acúmulo de gordura, a promover a saciedade e auxiliar no funcionamento do metabolismo e da tireoide, podendo se aliar a um processo de perda de peso.

É uma ótima fonte nutricional e pode garantir o bom funcionamento do sistema nervoso e imunológico, além de ajudar na prevenção da osteoporose, aterosclerose, artrite reumatoide e de problemas cardíacos. Atua ainda em casos de diabetes graças à presença de manganês que ajuda na liberação da insulina e no metabolismo da glicose. Por ser rico em ferro, o fruto também previne a anemia e ajuda no desenvolvimento mental. Já a sua ação antibacteriana, antiviral e antiprotozoária impede a atuação de microrganismo que desencadeiam a faringite, herpes, micose, gastroenterite e giardíase.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do óleo de licuri para fins medicinais.