Ocupação Artística Canhoba lança programação virtual e prevê atrações gratuitas até dezembro de 2022

No dia 26 de junho de 2021, a Ocupação Artística Canhoba, polo multicultural localizado em Perus, Zona Norte de São Paulo, inicia a programação #CanhobaOnline, que prevê uma série de ações virtuais gratuitas, com artistas e coletivos de diferentes linguagens, que serão transmitidas nas redes sociais da Ocupação Artística Canhoba (@ocupacaoartisticacanhoba) no último sábado de cada mês, até setembro de 2022.

A primeira ação da temporada acontece no dia 26 de junho (sábado), às 18:00, com As Tapijás Cia de Teatro apresentando o espetáculo “As Contadeiras e seus Canteiros”. A montagem é baseada no conto “A descoberta de Jurema” de Cátia Luciana Pereira, que integra a Coleção Literária Besouro, produzida pelo Coletivo Literatura Suburbana, que aborda a temática das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Após a apresentação haverá um bate-papo com o tema “Criação a partir do território”.

No dia 31 de julho (sábado), às 18:00, o Núcleo Absurda Confraria apresenta o “Circo de Bolso”, espetáculo encenado por um acrobata-músico e uma palhaça arauto, que homenageia artistas que ocupam espaços não consagrados da arte, como o entorno de um picadeiro, as feiras livres, os festejos na praça, os corredores de metrô, entre outros. Após a apresentação haverá um bate-papo sobre os desafios enfrentados por artistas que atuam em espaços não convencionais para se adaptar ao formato digital.

No dia 28 de agosto (sábado), às 18:00, o Ereoatá Teatro de Bonecos, grupo formado por sete bonequeiros/pesquisadores, apresenta “Metamorfose”. O espetáculo apresenta a rotina de um senhor sertanejo, vivendo as dificuldades da seca que assola o sertão. Em seu universo solitário, ele acaba descobrindo um mundo além das fronteiras da imaginação. Após a apresentação haverá um bate-papo sobre “Processo criativo e reflexo dos dias atuais na obra”

E no dia 25 de setembro (sábado), às 18:00, a Cia da Varanda apresenta “RIP – Reflexões e Investigações Pandêmicas”, espetáculo inspirado na obra de Samuel Beckett com personagens que trazem à cena a complexidade da humanidade com suas dores e anseios, diante de um cenário insólito sem perspectivas de mudança. Após a apresentação ocorre um bate-papo sobre “O Teatro e o Absurdo Cotidiano”.

Em 30 de outubro (sábado), às 18:00, a Cia. Teatral Enchendo Laje & Soltando Pipa apresenta “Grajaú – Uma Cartografia da Exploração”, peça em que crianças narram histórias de suas famílias, que migraram das regiões nordeste e sudeste do país para o território do Grajaú, em busca de melhores condições de vida. Na sequência o bate-papo é sobre “Como fazer teatro na periferia em meio a tantas perdas?”

E no dia 27 de novembro (sábado), às 18:00, acontece o espetáculo circense “Mitate” com os mágicos Edson e Kevin Iwasaki, principais representantes da arte mágica da comunidade Nipo Brasileira. Uma apresentação que revive o ilusionismo tradicional japonês baseado em Tezuma, que é considerada patrimônio cultural intangível do Japão. Uma performance baseada na expressividade figurativa em cada movimento, executada com precisão e leveza. Na sequência bate-papo sobre “Mágica para não mágicos”

Sede do Grupo Pandora de Teatro, coletivo responsável pela curadoria da temporada #CanhobaOnline, a Ocupação Artística Canhoba é um espaço público que foi construído em 2010 pela Prefeitura de São Paulo, porém, com a obra paralisada, o espaço nunca chegou a cumprir sua função social.

Em 2016, em parceria com moradores locais, artistas e coletivos, o espaço foi revitalizado e se transformou em um polo cultural aberto ao público, reduzindo a escassez de espaços culturais públicos nesta região periférica da cidade.

Com a programação #CanhobaOnline, a Ocupação Artística Canhoba expande sua área de atuação para se conectar virtualmente com pessoas de diferentes localidades, e convida o público a adentrar no universo de cada coletivo através de suas criações.

As ações fazem parte do projeto “Estatísticas dos Pássaros” realizado com apoio da 36° Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de Cultura.

SERVIÇO

Temporada #CanhobaOnline

Onde assistir: www.facebook.com/ocupacaoartisticacanhoba ou

www.instagram.com/ocupacaoartisticacanhoba

Programação gratuita:

Quando: 26 de junho de 2021 (sábado) – Horário: 18:00

Espetáculo teatral “As Contadeiras e seus Canteiros” com As Tapijás Cia de Teatro @ciadeteatroastapijas

Sinopse: História de uma garotinha muito curiosa que procurava sempre entender o significado das coisas. Um dia ela teve o desafio de encontrar o significado de seu nome e com isso descobriu muito sobre si mesma e sobre sua ancestralidade. Duração: 15 minutos | Classificação indicativa: Livre

Bate-papo após a apresentação com o tema “Criação a partir do território”

Próximas atrações:

Quando: 31 de julho de 2021 (sábado) – Horário: 18:00

Espetáculo teatral e circense “Circo de Bolso” com Núcleo Absurda Confraria @nucleoabsurdaconfraria

Duração: 40 minutos | Classificação indicativa: Livre

Bate-papo após a apresentação com o tema “Desafios na criação para o formato digital”

Quando: 28 de agosto de 2021 (sábado) – Horário: 18:00

Espetáculo teatral “Metamorfose” com Ereoatá Teatro de Bonecos @ereoata_teatro_de_bonecos

Duração: 30 minutos | Classificação indicativa: Livre

Bate-papo após a apresentação com o tema “Processo criativo e reflexo dos dias atuais na obra”

Quando: 25 de setembro de 2021 (sábado) – Horário: 18:00

Espetáculo teatral “RIP – Reflexões e Investigações Pandêmicas” com Cia da Varanda @ciadavaranda (Instagram) ou www.facebook.com/ciadavarandateatro

Duração: 18 minutos | Classificação indicativa: 12 anos

Bate-papo após a apresentação com o tema “O Teatro e o Absurdo Cotidiano”

Quando: 30 de outubro de 2021 (sábado) – Horário: 18:00

Espetáculo teatral “Grajaú – Uma Cartografia da Exploração” com Cia. Teatral Enchendo Laje & Soltando Pipa @enchendolajeesoltandopipa (Instagram) ou www.facebook.com/ciaenchendolaje

Duração: 54 minutos | Classificação indicativa: 12 anos

Na sequência bate-papo sobre “Como fazer teatro na periferia em meio a tantas perdas?”

Quando: 27 de novembro de 2021 (sábado) – Horário: 18:00

Espetáculo circense “Mitate” com Mágicos Edson e Kevin Iwasaki @edsoniwassaki e @keviniwassaki (Instagram)

Duração: 30 minutos | Classificação indicativa: Livre

Na sequência bate-papo sobre “Mágica para não mágicos”