Obras visam melhorar trânsito na região do Serpa

Duas ações estão sendo realizadas pela prefeitura em busca de minimizar os impactos gerados pela quantidade de veículos que aumenta cada vez mais e prejudica o tráfego, principalmente dos caieirenses.

De acordo com o prefeito Gersinho Romero, as obras de mobilidades são duas naquela região. Acontecem dois serviços em paralelo. Um deles é a abertura de uma via perimetral que será chamada Salvador da Pátria. “O motorista que vai sentido Franco da Rocha terá acesso ao lado do clube 14 de Dezembro e sairá na Rodovia Luiz Salomão Chama. Esse acesso será liberado em até dois meses”, disse.

Segundo o prefeito, essa é apenas uma etapa do projeto. “Vamos finalizar essa fase e depois dar andamento no projeto que contempla o acesso pelo Centro de Eventos Ícaro Della Torre, o antigo MAC”, revelou.

A outra iniciativa ocorre em parceria com o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, e contempla a liberação do acostamento em um trecho da Rodovia Tancredo de Almeida Neves.

“Estamos fazendo a adequação do asfalto e o DER vai fazer a sinalização. Será uma pista dupla nos dois sentidos e acreditamos que irá melhorar o fluxo de veículos nesse trecho na região do Serpa. Esse também será entregue em até dois meses”, falou Gersinho.