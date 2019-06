Obras visam melhorar tráfego em Caieiras

O município é dotado de antigas avenidas e parte delas, já ultrapassadas em questões de infraestrutura, serão modernizadas. Vias de ligação entre bairros também serão abertas para facilitar a locomoção não apenas de veículos, mas também pedestres.

Alvo de matérias do jornal Regional News desde 2016, a Avenida Pauliceia que liga Laranjeiras ao Morro Grande, é a que recebe críticas em razão do asfalto prejudicado e a falta de rotatórias. O acesso ao Jardim Morro Grande, por exemplo, é visto como perigoso em razão do cruzamento de carros, caminhões e ônibus na pista.

De acordo com Amanda Gonçalves, acidentes já foram registrados no local que fica em uma curva em razão da falta de sinalização de trânsito. “Como não tem faixa de solo ou placa, os condutores entram direto no bairro. É nesse momento que aumenta o risco de colisão. Sem dizer os motoristas que fazem essa curva na contramão justamente por falta de sinalização”, disse.

Em 2018, o prefeito Gersinho Romero ao ser procurado se manifestar, disse que existia um projeto para implantação de uma rotatória nesse local. Desta vez, deu mais detalhes. “É um projeto que envolve o Detran, Departamento de Trânsito de São Paulo. Quando se trata de ação do Estado, é um pouco mais burocrático e demorado. Há mais de um ano estamos trabalhando nesse projeto para conseguir resolver. Essa semana o governador vai assinar o contrato e vamos abrir a licitação para fazer essa rotatória que realmente se faz necessária, pois do jeito que se encontra hoje está muito perigoso”, reforçou.

Ainda segundo o prefeito, a Avenida Pauliceia vai receber melhorias. “Será feita uma obra para interligar a via com a Rua Luiz Gonzaga Dártora. A abertura dessa perimetral já teve início e depois de pronta vai aliviar o tráfego de caminhões na região onde se concentra os comércios da Pauliceia”, divulgou Gersinho, relatando anda que outra via de ligação entre Laranjeiras e Morro Grande será feita interligando a mesma avenida e a Rua Bento Ferreira da Silva”, concluiu.

Serpa

Obras de mobilidade também serão feitas na Rua Osasco, na região do Serpa, contemplando ainda a área de lazer e a quadra que ficam na esquina com a Rua Barueri, conforme relata o prefeito. “Existe um projeto de mobilidade em andamento em razão do fluxo de veículos que aumentou depois da inauguração do teatro municipal. As obras que serão realizadas com verba federal incluem a construção de uma nova praça. O projeto está pronto e esperando a Caixa aprovar”, falou Gersinho Romero.