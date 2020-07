Obras viárias avançam na cidade de Caieiras

A estrada que vai ligar Caieiras e Franco da Rocha está sendo construída às margens da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332. A primeira fase contempla aproximadamente 2 km, partindo da altura do campo do Grêmio XV de Dezembro, na região do Serpa, até a SP-023, já na entrada da cidade vizinha.

A via foi projetada para oferecer um novo acesso aos motoristas que trafegam de Caieiras a Franco da Rocha e vice versa, minimizando o trânsito caótico da rodovia.

De acordo com prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, trata-se de uma obra desejada pelos milhares de moradores e motoristas de Caieiras e dos municípios vizinhos que chegam a perder horas todos os dias indo e voltando do trabalho no trânsito que se forma na SP-332, hoje insuficiente para acomodar o grande volume de veículos que circulam diariamente por ela.

Segundo o administrador, existiu a promessa do Governador João Doria em conseguir o acesso da Rodovia SP-332 e essa obra realizada pelo município faz parte das tratativas. “A promessa está de pé e o que compete a prefeitura já estamos fazendo. Aproveito para pedir que a população pressione o governo de São Paulo para liberar esse acesso à Bandeirantes”, falou Gersinho.

A fase atual contempla o preparo do terreno para receber toda a infraestrutura e pavimentação necessária.

O mesmo ocorre com a via de interligação da Rua Bento Ferreira da Silva, que irá ligar o Morro Grande, com a Avenida Paulicéia em Laranjeiras.

Esse acesso vai facilitar a circulação de pessoas e motoristas entre os bairros, reduzindo o tempo de trajeto entre esses dois pontos da cidade.

De acordo com o prefeito, a obra também possui o objetivo de desviar o fluxo de veículos pesados da Avenida Pauliceia. “Investir em mobilidade melhora a qualidade de vida das pessoas. É uma região que precisa ser organizada nesse sentido para receber o trânsito de veículos leves e pesados ao mesmo tempo. Por isso, está em execução um projeto para minimizar vários impactos causados entre o Morro Grande e a Laranjeiras. Serão duas estradas que irão melhora muito a mobilidade nessa região. Será uma espécie de mini rodoanel municipal. Com isso, será proibido o tráfego de veículos pesados na Avenida Pauliceia”, destacou o prefeito, lembrando que esses novos acessos irão melhorar o acesso de moradores de bairros adjacentes e não apenas do Morro Grande e Laranjeiras.