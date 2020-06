Obras melhoram entrada da cidade de Caieiras

Por ter sido feito ao lado da estação rodoviária, a obra desagradou a alguns que ainda não tiveram a chance de entender o quanto essa obra foi necessária para tirar o aspecto ruim formado pelos antigos comércios que a cada dia cresciam mais e emporcalhavam a entrada da cidade. Assim, a cidade se desenvolveu e foi preciso também essa providência para acompanhar o desenvolvimento e evolução.

O próprio prefeito Gersinho Romero, em outra oportunidade, falou à reportagem do Regional News que a obra não agradaria alguns a princípio, mas depois de pronta muitos mudariam de opinião.

Com o tema novamente em evidência, Gersinho foi procurado e deu mais detalhes da obra. “Queremos entregar o Boulevard em até 45 dias. Como dito anteriormente, é uma obra que está sendo feita para organização da questão comercial ao entorno da rodoviária. Quem lembra como era antigamente, aquela área parecia uma favela com aquele monte de barraco servindo de comércio. Então, pensamos na reorganização daquele espaço”, disse Gersinho.

O prefeito falou ainda das novidades que ceram os quiosques. “O Boulevard vai fazer parte do circuito do Ecoparque, além de ter ligação com a questão turística da cidade de Caieiras. De forma conjunta será feita também uma nova entrada para a cidade de Caieiras. Vamos melhorar esse acesso e gerar renda aqui”, falou.

Gersinho Romero também comentou sobre a geração de emprego e a legalidade da obra. “Esse Boulevard vai gerar emprego e melhorar a qualidade comercial. Transformamos em um local adequado, padronizado, limpo e, o mais importante, para que os comerciantes trabalhem dentro da legalidade”, declarou o prefeito.

Segundo o chefe do executivo, não apenas quem vai ocupar os quiosques estão dentro da legalidade, mas como a obra também. “A gente procurar fazer tudo dentro da legalidade, isso inclui essa obra. Dizem que estamos destruindo patrimônio, mas estamos acomodando e se adaptando a evolução do município. É um trabalho em conjunto com a CPTM que investe em acessibilidade. Eu como caieirense, quero o melhor para Caieiras. Esse boulevard vai ficar aconchegante e fazer parte da história da cidade. Quando for inaugurado tenho certeza que a maioria vai aprovar”, finalizou Gersinho.