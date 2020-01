Obras foram iniciadas na Rodovia SP-332 em Caieiras

Estão em curso dois serviços assumidos pela prefeitura que, paralelamente ao esforço para a conquista do acesso da estrada a Rodovia dos Bandeirantes, devem minimizar os problemas enfrentados pelos motoristas no trecho entre o Serpa e o Vera Tereza.

A liberação do tráfego no acostamento da rodovia e implantação de uma perimetral com acesso para a Franco da Rocha já foram divulgadas pelo Regional News e voltaram a ser questionadas pelos cidadãos. “Queremos saber o que está sendo feito o como está o andamento dessas obras”, questionaram leitores do jornal nas redes sociais.

Em busca de explicações voltamos a falar com Gersinho Romero. Segundo o administrador, ele continua buscando por alternativas junto ao Governo do Estado para resolver essa situação. “Todos os caieirenses sofrem com esse trânsito. Nós conseguimos boa parte de benefícios e quem está executando é a prefeitura de Caieiras. Vamos alargar a pista na região do Serpa com novas baias de ponto de ônibus para eles não pararem na rodovia. Em breve, será autorizado trafegar pelo acostamento até o trevo de Franco da Rocha. Acreditamos que essas intervenções irão melhorar um pouco o tráfego nesse local”.

O prefeito também falou do andamento da perimetral. “Estamos fazendo a primeira parte da perimetral. Ela passará por trás do campo do Grêmio 14 de Dezembro com saída direta para Franco da Rocha. Faltam algumas aprovações ambientais, mas essa primeira etapa da obra já está sendo executada. Será um acesso que também contribuirá para melhorar a fluidez”, relatou.

Gersinho também falou do acesso à Rodovia dos Bandeirantes. “Semana passada estive na Artesp conversando sobre a questão deste acesso. Todos podem ajudar e precisamos que as pessoas cobrem também o Governo do Estado entrando nas redes sociais do governador e apelar para os investimentos na questão de mobilidade em nossa região. A luta continua”, concluiu o prefeito.