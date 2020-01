Obras em vários setores continuam nos bairros de Caieiras

“A cidade não vive só de momentos ruins. Podemos citar a Escola Maria Gazzolla Dartora que foi aberta no Jardim Marcelino, após anos fechada. A pista de atletismo que foi reformada e recebe muitas pessoas para caminhada; várias praças construídas e outras reformadas, sem dizer nas melhorias estruturais promovidas no Nec Vila Rosina, e outras várias escolas que estão em andamento”, declarou.

Gersinho fez questão de falar do Velódromo transformado em um espaço multiuso e outras melhorias promovidas. “Transformamos o ‘elefante branco’ em um belo espaço para a família. Na área da saúde, a UPA teve as obras iniciadas e novas unidades básicas serão construídas. O Programa Médico da Família que antes atendia apenas a Vila Rosina e o Sítio Aparecida, será levado a toda cidade”, pontuou.

Jardim Marcelino

Reivindicada há anos pelos moradores do Jardim Marcelino, a tão sonhada praça foi construída e entregue a população em dezembro de 2019.

A construção da área de lazer, localizada da Rua Floriano Peixoto, foi alvo de matérias do jornal Regional News que esteve no bairro em diversas ocasiões a pedidos dos moradores.

O trabalho feito pelo jornal e o pedido da população foram citados pelo prefeito. “Toda reivindicação do jornal e da população é colocada em nossa programação. As coisas não acontecem como queremos. Demora um pouco porque o sistema público é diferenciado do privado. Mas estando na programação, o negócio sai e foi o que aconteceu com a praça no Marcelino que tem área de lazer, pista para caminhada, quadra de basquete, playground. Um equipamento que atende bem a população”, finalizou Gersinho.