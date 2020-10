Obras do Ecoparque de Caieiras avançam e chegam à fase final

As obras estão já em fase final e a previsão de conclusão e abertura do Ecoparque é no final deste mês de outubro.

Nele, os cidadãos de Caieiras e região terão à disposição várias opções para aproveitar vários dias agradabilíssimos: o Ecoparque conta com playground para as crianças, academia ao ar livre, quadra esportiva, pista de ciclismo e caminhada, dois decks para observar toda a bela paisagem, restaurante e quiosques.

Foi construída também uma cascata no lago, por onde os visitantes poderão passar por debaixo, numa espécie de portal de entrada. O espaço também tem um galpão exclusivo para os artesãos do município e uma pista de pump track, voltada para os amantes de esportes radicais.

A população caieirense está muito otimista com a execução da obra, aguardada há muitos anos por pessoas de todas as idades. Munícipes ouvidos pela mídia local disseram que o Parque ficou um espaço ideal para curtir com toda a família, levar as crianças, um novo espaço para convivência para jovens, adultos e idosos.

Outro cidadão apontou para outra questão importante: o número de empregos que o Ecoparque vai gerar para a cidade, principalmente no setor de comércio, aliado à questão de turismo e, consequentemente, à economia do município.

Fonte: PMC