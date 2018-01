Obras de terminal estão atrasadas e causam desconfianças

Os trabalhos começaram em outubro de 2017 e a previsão para conclusão era para janeiro deste ano. Embora, já seja possível ver uma mudança significativa, cidadãos que passam pelo local diariamente questionam a qualidade dos serviços e o quem vem sendo executado no local.

De acordo com algumas pessoas, o valor de mais de R$ 775 mil destinados a reforma são mais do que suficientes para fazer uma obra muito melhor. “Não vi nada de acessibilidade, tampouco melhorias significativas. A começar pelas luminárias que mantiveram as anteriores e não clareiam nada”, disse Carlos Augusto Sanches.

Outra questão vista e citada no local remete ao muro construído do lado da Avenida Professor Carvalho Pinto. “Essa parede tira a visibilidade e aumento o risco de atropelamentos. Pelo que notei até agora, apenas três linhas de ônibus serão beneficiadas e ficarão na parte que tem cobertura. As demais, não. Tem muita coisa errada nesse terminal. Não adianta argumentar que a obra não acabou se já estão parte do acabamento”, declarou Ademir Gonçalves.

Esclarecimento

Em busca de esclarecimentos, o prefeito Gerson Romero foi procurado e informou que as obras continuam e explicou por que ainda não foram finalizadas. “Uma emenda federal garantiu o recurso para a realização da obra, mas a verba não foi liberada pelo banco responsável pelo repasse. Então uma nova data para entrega da obra será programada”, revelou.

Sobre o muro, o administrador público disse que foi feito para a segurança dos usurários do terminal. “Ali não é passagem de pedestres e a obra ainda não está pronta”.

Quanto a acessibilidade, o prefeito prometeu que a obra vai atender tudo o que for necessário nesse sentido. Ele também argumentou sobre a iluminação informando que a antiga foi mantida para a realização dos serviços, mas será trocada.

Gersinho também esclareceu que aguarda uma contrapartida da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que envolve o acesso a estação da Linha-7 Rubi. “Esse projeto precisa estar acoplado a obra feita pela prefeitura. Também será feito um boulevard para atender todos os comerciantes que estão instalados de forma provisória na parte debaixo do terminal. Por fim, a obra não foi finalizada e estamos no aguardo da liberação de parte da verba da União para concluir”, completou o prefeito que pede paciência e apoio da população.