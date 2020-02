Obra visa acabar com enchentes em Caieiras

Foram vários os comentários na página do Facebook do jornal Regional News a cada imagem publicada mostrando como estavam alguns pontos da cidade. Uma das postagens que gerou várias perguntas direcionadas à prefeitura foi em relação a área do PEC, já que há movimentação de terra nesse espaço, local onde sempre houve registros de inundações, que chegou a demorar dias para drenar.

A maioria das explanações voltavam a perguntar o que está sendo feito no local, já que o histórico de alagamento e enchentes em Caieiras tem vários pontos que deixam a cidade intransitável, assim como na maior metrópole financeira, a cidade de São Paulo, que viu suas duas maiores vias de acesso se transformarem em uma coisa única unidas pela água excessiva do rio Tietê que fez transbordar e alagar as Marginais Tietê e Pinheiros.

Para esclarecer sobre o assunto e buscar uma resposta aos leitores, entrevistamos o prefeito Gersinho Romero que falou sobre o que está sendo feito na área do PEC.

De acordo com ele, a obra faz parte da segunda etapa do Ecoparque, mas prioriza acabar com o alagamento em dias de chuva. “Estamos fazendo o alteamento do espaço. É uma área que contempla o Ecoparque e uma local utilizado para eventos que tem problemas em época de chuva. Mas o fator primordial é o escoamento de água da chuva. O trabalho feito lá é para tentar solucionar a questão das enchentes, mesmo em dias de chuvas atípicas como a que ocorreu na segunda-feira, 10”, disse Gersinho.

Segundo o prefeito, trata-se de um serviço que visa resolver vários problemas, além de adequação para instalação do parque. “Vamos deixar o terreno no mesmo nível da Estação de Tratamento de Esgoto feita pelo Governo do Estado. Vai ficar mais segura e terá um sistema de bombeamento que vai melhorar esses problemas com alagamento. Vai ser parque, vamos refazer o campo e melhorar a estrutura desse local”, declarou.

O prefeito aproveitou para falar do trabalho de prevenção que tem feito e que tem contribuído para minimizar as questões das enchentes. “É bom frisar que fazemos a retirada de detritos do Rio Juqueri frequentemente. É um trabalho de prevenção que pouca gente vê, mas é realizado quase que diariamente. Devido a isso a água escoa mais rapidamente. Basta comparar com 2017 quando demorou quase três dias para drenar. Dessa vez, no dia seguinte, estava tudo praticamente normal”, finalizou Gersinho.