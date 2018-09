Obra paralisada preocupa cidadãos no Jardim Cruzeiro

De acordo com placa fixada no local, a trabalho que teve início em 19 de março desse ano, deveria ser entregue quatro meses depois. Mas o que se vê no local é uma obra longe do fim.

Segundo Valdeci Pereira dos Santos, o serviços foi paralisado há um mês. Ele é um morador que tem sofrido com essa situação, já que beirando seu imóvel foi feita uma caixa de captação de esgoto que está entupida. “Tem dia que não posso nem abrir mais a janela de casa devido ao mau cheiro. Estamos sem notícias sobre a conclusão de obras e isso preocupa”, disse.

Em razão da obra, grande parte da área foi danificada e essa fato também tem gerado apreensão. “Vai começar o período de chuva e teremos problemas. Precisam finalizar esse serviço o mais rápido possível, inclusive refazendo parte da rua”, disse Silvano, que também reside nas proximidades.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Franco da Rocha e a Sabesp foram procuradas. A companhia de abastecimento que não tem nenhuma participação em relação à construção do muro e que apenas está realizando obras de manutenção de rede de esgoto para melhor atendimento à população. A assessoria de imprensa do governo municipal não encaminhou nenhuma resposta até o fechamento da edição.