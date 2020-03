Obra da Sabesp vai afetar abastecimento de água em cidades da região

A Companhia está ampliando o sistema de abastecimento integrado com a duplicação da adutora Jaraguá-Perus-Caieiras e com interligações no sistema de distribuição de água dessas regiões.

Para que essa nova estrutura seja implantada, serão necessários serviços que podem afetar o abastecimento de 31 bairros na Zona Norte da Capital, além dos municípios de Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. A normalização do abastecimento está prevista para a quarta-feira, 11. Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24h, como prevê a norma da ABNT, não sentirão o período de intermitência. A Sabesp pede que a população use de forma consciente a água dos reservatórios, evitando desperdício.

Locais que podem ser afetados: Alpes de Caieiras, Jardim Adelfiore, Jardim dos Manacás, Jardim Regina, Laranjeiras, Morro Grande, Perus, Parque Anhanguera, Parque Nações Unidas, Recantos dos Humildes, Recanto do Paraíso, Vila Perus, Vila Rosina, Vila Santa Cruz, Sítio Itaberaba, Jardim Anhanguera, Jardim Santa Fé, Morro Doce, Vila Sulina, Jardim Taipas, Estrada Jaraguá, Parque Taipas, Parada de Taipas, City Jaraguá, Jardim Damasceno, Jardim Carombe, Jardim Vista Alegre, Jardim Elisa Maria, Brasilândia, Jardim Rincão e Jaraguá, Cajamar Centro e municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato.

A Sabesp agradece a compreensão e segue à disposição para esclarecimentos e atendimentos emergenciais através dos serviços de ligação gratuita 195 e 0800-011-9911.