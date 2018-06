Obra da Sabesp irá interromper fornecimento de água no dia 13

De acordo com a companhia, a suspensão do serviço ocorrerá das 13 às 23 horas. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa após a conclusão do trabalho. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.

A Sabesp pede aos moradores que evitem o desperdício de água e usem de forma racional o volume de suas caixas-d’água. Confira algumas dicas de economia:

– tome banhos mais curtos;

– deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

– deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

– lave a calçada ou o quintal em outro dia e lembre-se de usar uma vassoura e um balde com água, não a mangueira;

– dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

– antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar.

Lista dos bairros atingidos

Caieiras: todos os bairros do município

Francisco Morato: todos os bairros do município

Franco da Rocha: todos os bairros do município

São Paulo: bairros Alpes de Caieiras, Ernesto Bottoni, Gavião Real, Jardim Adelfiore, Jardim do Russo, Jardim dos Manacás, Jardim Regina, Laranjeiras, Morro Grande, Perus, Parque Araucária, Parque Nações Unidas, Recanto dos Humildes, Recanto do Paraíso, Recanto Nova República, Santa Aparecida, Sítio Joá, Vila Angélica, Vila Caiubá, Vila Fanton, Vila Flamengo, Vila Gonçalo, Vila Inácio, Vila Perus, Vila Rosina e Vila Santa Cruz.