Obra da Sabesp afeta abastecimento de água na região de Caieiras

Embora a nota da companhia indicava o serviço a partir desta terça-feira, 21, muitos cidadãos sentiram a falta de água no dia anterior.

De acordo com a Sabesp, trata-se de uma intervenção para garantir o abastecimento de água pelos próximos 30 anos em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e região de Perus, em São Paulo.

Para que essa nova estrutura seja implementada, será realizada na terça-feira, 21, das 12 horas até a madrugada de quarta-feira, 22, mais uma etapa da obra que consistirá na interligação de adutora nova a outra já existente na rua Ameleto Ricciarelli, em Caieiras, em frente ao Reservatório da Sabesp. Não haverá impacto no tráfego.

A intervenção afetará o abastecimento nas cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, exceto os bairros Laranjeiras e Vila Rosina. A normalização ocorrerá ao longo de quarta-feira, 22.

Segundo a Sabesp, ao todo, cerca de 800 mil pessoas nesses 4 municípios serão beneficiadas com a obra que está em andamento e será concluída até o final deste ano. A Companhia está ampliando o sistema de abastecimento integrado com a duplicação da adutora Extremo Norte e com interligações no sistema de distribuição de água da região.

Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência.

A Sabesp lamenta eventuais transtornos e pede que os moradores mantenham o uso consciente da água e segue à disposição para esclarecimentos e atendimentos emergenciais através dos serviços de ligação gratuita 195 e 0800-011-9911.