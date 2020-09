O voto tem poder

Devido a pandemia do Coronavírus, as eleições municipais deste ano foram postergadas e ocorrerão em novembro, ao invés de outubro. No final de setembro terá início as campanhas.

Aos eleitores que tem nas mãos o poder de decidir que vai os representar por mais quatro anos, fica a tarefa de avaliar os nomes escolhidos pelos partidos e saber quem merece seu voto.

Por ter sido transferida em um mês, as eleições municipais de 2020 permitirão aos candidatos considerados ‘fichas-sujas’ concorrer ao pleito. São vários exemplos nessa situação que buscam, País afora, uma vaga para prefeito ou vereador.

Com a proibição de realização de eventos presenciais por conta da aglomeração de pessoas, a internet, mais especificamente as redes sociais, serão termômetro e ferramenta de avalição e escolha por parte de muitos, senão a maioria dos eleitores.

Tem também os que buscam a reeleição e outros tantos que tentam o pleito pela primeira vez. Pela internet é possível buscar informações, propostas e intenções.

A política é para poucos e isso deve ser levado em consideração na hora do sufrágio. Temos bons e maus exemplos nos quatro cantos do Brasil e o eleitor não pode se deixar levar pelas falsas promessas e, muito menos, se permitir trocar seu voto por uma cesta básica ou favores pontuais.

O ano de 2020, atípico em várias circunstâncias, inclusive eleitorais. Por sua vez, os cidadãos se manifestam cada vez mais contra os políticos. Mas de nada adianta cobrar, espernear na internet se cada um não fizer sua parte frente às urnas.

Perdemos tanto tempo nas redes sociais e não custa nada dedicar um tempo para saber também mais sobre os candidatos. Busque saber quem é, quais seus interesses e propostas. O poder está na mão do eleitor. Se errar, não adianta querer cobrar depois.

Mesmo aqueles que surgem no cenário político pela primeira vez podem e devem ser analisados.

Nesse meio político surge de tudo. Quem realmente quer representar você, os que se mostram confiantes, mas não o são, e os aventureiros que consideram a política uma palhaçada e só disputam para conseguir aparecer.

O eleitor brasileiro parece estar acordando e tem a chance, mais uma vez, de mostrar quem é que manda, quem aperta a tecla verde na escolha de quem quer que o represente. O voto tem poder, está nas mãos do cidadão e não pode ser desperdiçado.