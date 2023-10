O vison voador estreia no Teatro Opus Frei Caneca

Foto: Divulgação

Um dos textos mais adaptados de todos os tempos tem curta temporada

Escrita há mais de trinta anos pelos dramaturgos ingleses Ray Cooney (1932) e John Chapman (1927-2001) a comédia “O Vison Voador” já recebeu inúmeras montagens. Adaptado para os palcos, cinema e TV o texto de Cooney e Chapman chega neste sábado, 21 de outubro, para uma curta temporada no Teatro Opus Frei Caneca, zona central de São Paulo.

Espetáculo aclamado “O Vison Voador” já teve montagens em vários países como Inglaterra, Portugal, França e Estados Unidos. Na Broadway, em Nova York a comédia ficou em cartaz por vários anos.

No Teatro Opus Frei Caneca a montagem traz a direção de Léo Stefanini com adaptação e tradução do ator e dramaturgo Marcos Caruso.

Durante 80 minutos o público é brindado com um espetáculo que “manteve as raízes do humor londrino e a genialidade do texto original com a realidade brasileira”.

Situações improváveis e encontros inesperados entre pessoas que não deveriam encontrar-se desencadeiam cenas hilariantes.

O elenco de peso traz Oscar Magrini, Carla Fioroni, Marcelo Iazzetti, Carla Pagani, Adelita Del Sent, Ricardo Ciciliano e Marisa Maia.

Serão apenas dois finais de semana no Teatro Opus Frei Caneca com várias sessões. Confira abaixo

SERVIÇO

O Vison Voador

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 1h20min.

Classificação: 12 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Sessões

21 de outubro (sábado) – 17h – Sessão com com Audiodescrição e Libras

22 de outubro(domingo) – 17h – Sessão com com Audiodescrição e Libras

27 de outubro (sexta-feira) – 19h

28 de outubro (sábado) – 18h

29 de outubro (domingo) – 18h

Ingressos a partir de R$ 39,00

Inf: https://uhuu.com/v/ovisionvoador-352