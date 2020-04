Mas há, meus amigos, algumas carreiras, que na maior parte do tempo é até invisível na vida corrida dos tempos de globalização, mas que um simples vírus, um organismo primitivo, fez evidenciar o valor, como fez com todas as coisas que são efetivamente importantes em nossa vida.

Pessoas que trabalham com a saúde, com a limpeza, com a distribuição. São médicos, enfermeiros, atendentes, faxineiros, lixeiros, garis caminhoneiros, e tantos outros, que a simples menção a uma eventual mobilização já faz tremer a sociedade e aterrorizar a economia.

Que o mundão consiga nos ensinar, a duras penas, infelizmente, o verdadeiro valor de cada um. Passa do tempo de subirmos mais um degrau.