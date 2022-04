O ‘valente’ Chevette completa 49 anos e segue ‘vivo’ nas ruas

A data de lançamento e apresentação do primeiro exemplar pela marca Chevrolet foi consagrada como o Dia Nacional desse veículo, ainda bastante comum nas ruas. O levantamento mais recente apontou que, somente na capital, a concentração de “Chevy’s”, apelido concedido pelos amantes do modelo, é de mais de 32% do total do estado, o equivalente a 195.235. Em seguida, as cidades com maior frota são Campinas e Santo André, com 5% e 4%, respectivamente. Essas 3 primeiras colocadas somam 82.070 exemplares do total ativo.

O modelo foi colocado no mercado primeiro no Brasil, à frente de grandes centros automotivos. Já houve lançamentos de unidades com o teto de vinil removível, bancos revestidos com tecido que se assemelhava ao jeans e também contou com diferentes versões (quatro portas, hatchback, perua e picape). Atualmente, são 524 modelos de placa preta (destinada a veículos com, no mínimo, 30 anos de fabricação e alto grau de originalidade) em todo o estado de São Paulo.

Com informações do Detran