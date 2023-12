O tempo passa, mas a história ainda existe

Tecnologia, internet e redes sociais são adventos que a geração de hoje domina. Comportamentos e sentimentos estranhos são comuns e as origens de um povo que vai envelhecendo e perdendo a lembrança de suas raízes que vão ficando esquecidas e, sob os cuidados de quem ama essa cidade, maios uma vez a edição especial do aniversário de Caieiras, de extrema importância para o resgate dos costumes e da cultura do povo caieirense vem para registrar, mais uma vez, no papel, o que a internet pode deixar perdido pelo mundo ou para quem não tem interesse nenhum na história. Ela respeita a sequência dos acontecimentos e as raízes que ainda sobrevivem a tantos desmandos instalados na cidade, cada vez mais distante das saudosas raízes de décadas passadas.

Em tempos de economia debilitada, a edição especial ainda emociona tantos, mas causa inveja a outros que não têm capacidade ou credibilidade para desempenhar esse trabalho valoroso.

Apesar de tudo, bons parceiros comerciais e amigos do Regional News valorizam o trabalho do jornal e fazem questão de estar presentes na edição, o que tira a sensação de orgulho dos sexagenários e septuagenários ao folhear uma edição rica em identidade verdadeira de uma cultura inesgotável.

É esse compromisso do jornal e de alguns patrocinadores que derruba a falta de interesse de algumas poucas pessoas que não conseguem ofuscar a chama que arde no peito do caieirense-raiz.

Mesmo com tantos percalços, a edição está circulando graças a Deus e àqueles que acreditam e mantém este trabalho ímpar, odiado por uns e amado por outros.

É difícil, mas ver o poder público anular a identidade de quem representa, é triste. Contudo, mais um ano o 14 de dezembro chegou e, mais uma vez o Regional News registra momentos que um dia servirão para futuras gerações consultarem o que se perdeu no mundo virtual.