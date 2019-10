O tempo é o senhor da razão

É muito claro que o País passa por mudanças claras, sem cogitarmos de sua maior ou menor relevância, mas é fato a substituição de determinadas posturas e entendimentos, principalmente nas esferas administrativas federais e com menos intensidade, mas já bem pronunciadas, nos estados. Toda mudança é sempre desconfortável e é elementar que o progresso ocorre como movimento. Tudo é dessa forma. Conosco acontece assim. Com a sociedade é a mesma coisa. Quando se inicia o movimento surgem os novos entendimentos, as novas soluções e acontece o progresso.