O Teatro Mágico prepara turnê para 2025

Foto: Divulgação

Grupo liderado pelo músico/ator Fernando Anitelli anuncia primeiras datas

Lá se vão mais de 20 anos desde que uma trupe de artistas vinda do reino de Os.. Osasco, na Grande São Paulo, surgiu com uma proposta inovadora.

Juntando músicos, cantores, atores, bailarinos e acrobatas OTM trazia elementos do teatro, poesia, literatura, política e cancioneiro popular evidenciando que tudo cabia no mesmo caldeirão.

Naturalmente toda essa magia ganhou também as mídias e o start rolou com o álbum “Entrada para Raros” (2003).

Tendo a frente o cantor/ator/compositor/instrumentista Fernando Anitelli o grupo lançou mais cinco CDs: “O Segundo Ato” (2008), “A Sociedade do Espetáculo” (2011), “Grão do Corpo” (2014), “Allehop” (2016) e “Luzente” (2022).

Canções singelas com teor reflexivo angariaram milhares de fãs e suas concorridas apresentações rolaram Brasil afora. Duas músicas do repertório autoral do grupo, “Nosso Pequeno Castelo” e “Folia no Meu Quarto”, integraram a trilha sonora da novela “Cúmplices de um resgate”, do SBT, em 2015.

Além disso, OTM já se apresentou nas principais salas de espetáculo da capital paulista como Centro Cultural São Paulo e Tokio Marine Hall.

Com toda essa bagagem Fernando Anitelli e trupe preparam muitas novidades para 2025. Marcando seus 22 anos de trajetória a turnê “O Reencontro” será mais que uma conexão de gerações reuindo a formação clássica da banda.

As primeiras datas anunciadas da tour são 05 de abril, no Ópera Hall de Brasília, e 31 de maio, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Indo muito além de um espetáculo musical o grupo fará um mergulho nostálgico e poético no repertório com canções marcantes, entre elas, “Realejo”, “Camarada d’água”, “Zazulejo”, “Não Há de Ser Nada”, “A Pedra Mais Alta”, “Você me Bagunça”, “Sonho de uma Flauta”, “Ana e o Mar”, “Canção da Terra” e “Cidadão de Papelão”.

Os ingressos para as primeiras apresentações em Brasília e São Paulo começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 22 de novembro, pelo site www.ingressomagico.com.br

A magia toma conta do Brasil no ano que vem com Fernando Anitelli e O Teatro Mágico