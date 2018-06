O sabor inconfundível da Panqueca e Cia

À frente do empreendimento estão Damião e Mônica que deram início a essa empreitada de sucesso em 2004 com a inauguração da loja em Francisco Morato. “Abrimos nosso primeiro restaurante em um momento difícil. Para se ter ideia, o balcão de atendimento foi feito com as tábuas de construção de nossa casa. Lixamos e colocamos lá. Embora tenha sido uma aventura, podemos dizer que foi uma aposta que deu certo e nos satisfaz até hoje mesmo enfrentando altos e baixos”, disse Mônica.

Segundo ela, a ideia de vender panquecas começou quando Damião chegou em São Paulo e foi trabalhar em um restaurante do ramo. “Em meio a uma crise, esse comércio fechou e começamos a fazer a panqueca em casa para vender. Dias depois arrumamos um ponto e inauguramos a loja de Francisco Morato em 27 de agosto de 2004. Assim surgiu a primeira Panqueca e Cia e está lá até hoje”, declarou. De acordo com Mônica, o sucesso está ligado ao carinho que Damião mantém com os clientes. “O dinheiro não está à frente desse comércio. É o prazer de fazer e ser reconhecido. A ideia é ser diferente. Por isso, fazemos questão de atender cada um de forma personalizada”, pontuou.

Como esse ambiente, os proprietários pretendem unir o novo e o velho. “Queremos promover nos clientes na faixa dos 40 anos a sensação de fazê-lo voltar ao tempo. Por isso a mistura do velho com o novo, mas sempre feito com prazer e com a mão na massa”, destacou Mônica. Em Caieiras, o Panqueca e Cia tem capacidade para atender cerca de 40 pessoas. O local é ideal para quem busca um ambiente familiar e descontraído, com decoração arrojada, estilo retrô. O cardápio variado conta com mais de 30 panquecas à sua escolha. O atendimento ocorre na hora do almoço segunda-feira a domingo a partir das 11 horas e o jantar de quarta a domingo a partir das 18 horas. É possível fazer encomendas por telefone por meio do número 4605-6382 e retirar no local. Não trabalha com ‘delivery’. O panqueca e Cia fica na Avenida Presidente Kennedy, nº 671, Jardim São Francisco, Caieiras.