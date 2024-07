A sabiá canta e encanta

Foto: Divulgação

Musical homenageia Clara Nunes em agosto

A partir de 2 de agosto o Teatro Bravos, em São Paulo, recebe a temporada do musical “Clara Nunes – A Tal Guerreira”. Superprodução dirigida e adaptada por Jorge Farjalla e protagonizada por Vanessa da Mata o espetáculo é “uma forma de celebração à brasilidade, trajetória, vida e sensibilidade da cantora que encantou o Brasil e o mundo”.

A mineira Clara Nunes (1942-1983) nos deixou precocemente aos 40 anos, porém sua obra é de valor atemporal e inestimável. Foi a primeira cantora brasileira a vender mais de cem mil discos, derrubando o preconceito de que mulheres não tinham mercado. Ao longo da carreira Nunes vendeu quase cinco milhões de cópias de seus álbuns sendo classificada pela Revista Rolling Stone como a nona maior voz brasileira de todos os tempos.

Mais que um espetáculo “Clara Nunes – A Tal Guerreira” transforma o palco do teatro da zona oeste de São Paulo num terreiro de Umbanda, que a cantora praticava, no qual músicos, atores e bailarinos mostram a trajetória da icônica interprete que cravou o nome no samba, na religiosidade ecumênica, miscigenada e plural.

São 120 minutos em que a “Sabiá”, uma das formas como era conhecida se faz presente, saiu do interior de Minas, ganhou o Brasil, atravessou o oceano se tornando um “ser de luz” no continente africano e Europa.

Vanessa da Mata pontua que esse é um dos desafios mais importantes e bonitos da carreira.

“Já rodei pelo Brasil me apresentando com minhas turnês nos mais variados teatros, mas interagir com esse mesmo espaço, através de um prisma teatral e interpretar esse ícone brasileiro, é uma imensa responsabilidade. Responsabilidade essa que dividirei com a talentosíssima Badu Morais, que interpretará Clara Nunes em algumas das sessões que não conseguirei estar presente devido a shows previamente fechados”, conclui Vanessa.

Segundo o diretor Jorge Farjalla o espetáculo é um dos maiores orgulhos de sua extensa trajetória nos musicais. “Eu, junto de meu parceiro André Magalhães, fizemos uma vasta pesquisa em toda a carreira de Clara Nunes. Sua carreira fonográfica e cênica são, sem dúvida alguma, riquíssimas. Durante esse processo, tivemos a ideia de compor suas letras e músicas geniais de uma forma diferente da tradicional do teatro musical. No espetáculo elas serão inseridas de duas maneiras: como momentos solos e únicos, mais tradicionais do gênero teatral, mas também como trechos específicos, compondo diálogos e cenas”, contou Jorge Farjalla.

“Clara Nunes – A Tal Guerreira” fica em cartaz no Teatro Bravos até 29 de setembro com sessões às sextas, sábados e domingos.

SERVIÇO

Clara Nunes – A Tal Guerreira

Temporada: de 02 de agosto a 29 de setembro de 2024

Horários: sextas às 21h, sábados às 17h e 21h, domingos às 16h e 20h

Classificação: 12 anos

Duração: 120 min.

Local: Teatro Bravos

Endereço: Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Observação: Vanessa da Mata não fará as sessões dos dias 10, 16 e 24 de agosto. Dia 30 de agosto não haverá sessão.

Ingressos:

PLATEIA PREMIUM: R$ 150,00 meia entrada e R$ 300,00 inteira

PLATEIA INFERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

MEZANINO: R$ 75,00 meia entrada e R$ 150,00 inteira

Inf: https://teatrobravos.com.br/clara-nunes-a-tal-guerreira/