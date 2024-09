O romantismo nas teclas do piano

Foto: Divulgação

Miguel Briamonte e Paulo Braga mostram um repertório de canções de amor ao piano

No próximo dia 18 de setembro o Teatro Liberdade, em São Paulo, recebe em apresentação única a segunda edição de “Master Maestros II – Time To Love”. Após o sucesso do primeiro show que ocorreu no Dia dos Namorados os pianistas Miguel Briamonte e Paulo Braga sobem novamente ao palco da zona central da capital para uma noite de muitas emoções.

Desta vez Briamonte e Braga terão como convidados o ator/bailarino e cantor Jarbas Homem de Mello e a soprano lírica Carmen Monarcha para interpretar o repertório refinado.

Assim como em junho “Master Maestros II – Time to Love” tem como base instrumental dois pianos de cauda que transportam o público através de notas mágicas em canções nacionais e internacionais celebrando o amor e a chegada da primavera.

Miguel Briamonte é o diretor musical do show e, entre os mais de 50 musicais que regeu, estão “O Fantasma da Ópera”, “A Família Addams”, “Forever Young”, “Miss Saigon” e “Cats”. Entre 1990 e 1997 foi produtor musical e arranjador dos três primeiros CDs de Edson Cordeiro. Briamonte foi vencedor de Dois Prêmios Sharp de Melhor Arranjador Nacional nos álbuns do cantor. Além disso, Briamonte já trabalhou com a própria Carmen Monarcha, além de ter sido produtor da paraense Fafá de Belém.

Por sua vez, o jundiaiense Paulo Braga se formou no Conservatório de Tatuí, interior de São Paulo e, entre 2009 e 2023, foi Coordenador Artístico e Pedagógico da EMESP – Tom Jobim (Escola de Música do Estado de São Paulo). No ano passado com o Paulo Braga Piano Trio, integrado por Edu Ribeiro (bateria) e Bruno Migotto (baixo) lançou o disco “Farol”.

“Master Maestros II – Time to Love” promete uma noite de magia e emoção.

SERVIÇO

Master Maestros II – Time to Love

Com Miguel Briamonte e Paulo Braga

Convidados: Jarbas Homem de Mello e Carmen Monarcha

Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 – Liberdade – São Paulo – SP

Dia 18 de setembro de 2024, quarta-feira

Horário: 20h30

Duração: 90 min

Classificação: livre

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Ingressos:

Balcão B: R$ 45 meia | R$ 90 inteira

Balcão A (visão parcial): R$ 45 meia | R$ 90 inteira

Balcão A: R$ 60 meia | R$ 120 inteira

Plateia: R$ 85 meia | R$ 170 inteira

Plateia Premium: R$ 95 meia | R$ 190 inteira

– Online (com taxa de conveniência):

https://bileto.sympla.com.br/event/93823/d/255371