O rei não perde a majestade

Foto: Divulgação

William Marks faz homenagem a Elvis Presley

No próximo sábado, 4 de maio, o Teatro União Cultural recebe em apresentação única o cantor e compositor William Marks. Sozinho no palco, munido de violão, guitarra e ukulele o cantor leva para a casa da região central de São Paulo o show “A vida do Rei do Rock – Elvis Presley – Histórias e Canções”.

William Marks é apaixonado pela vida e obra do rei desde que se conhece por gente. Quando criança sua mãe colocava os discos do “The Pelvis” no toca-discos para ele cantar junto. Com o tempo se tornou profissional e desde 2006 realiza shows em homenagem ao astro que faleceu em 16 de agosto de 1977, com apenas 42 anos.

Diferente de outros artistas que se vestem e tentam emular Elvis Presley o cantor não usa roupas extravagantes e mostra nos 80 minutos de show canções e curiosidades da vida do americano.

No repertório hits que atravessam o tempo como “Suspicious Mind”, “It’s Now or Never”, “Jailhouse Rock”, “You’re Always on My Mind” e “Love Me Tender”.

SERVIÇO

William Marks no show “A vida do Rei do Rock – Elvis Presley – Histórias e Canções”

Duração do show: 80 minutos

Censura: 12 anos

Dia 04 de maio, às 21h

Ingressos: R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia

Aberura da bilheteria: 19:30h

Bilheteria online: Sympla: R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia

Sampa: R$ 80,00

Teatro União Cultural

Rua Mário Amaral nº 209

Paraíso – Tel: (11) 3885 2242

Estação Metrô Brigadeiro