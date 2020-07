O que realmente importa

Nem o mínimo de conforto que lhes custava o suor do rosto, escorrido do amanhecer até altas horas da noite, dia após dia. Só resta o desamparo, a tristeza. É passada a hora de mudança. O grito que ecoa da ponta de uma velha caneta é de esperança. Da promessa que após a torrente campeia calmaria. Há olhares de cuidado mais próximo do que imaginamos.

O tempo é muito pequeno. Dores não se mensuram, é verdade, mas também não duram para sempre. E no final das contas, no fim de tudo, acabamos nos tornando mais fortes, e convencidos de que o importante é levar alento ao próximo. Socorrer aqueles que esticam as mãos. Tranquilizar aos aflitos. Enfim, auxiliar, como gostaria de ser auxiliado. Sem palanques. Sem vaidades. Sem hipocrisia.