O protagonismo deve ser do povo

Não deveria ser assim. As eleições deveriam ser tratadas com seriedade, mas está até engraçado de ver as propagandas na TV elaboradas pelos vermelhinhos que fazem de tudo para se manter no poder. Tanto que tentam, estrategicamente, se afastar do líder Lula, condenado e preso em Curitiba acusado de lavagem de dinheiro, quando retiraram a cor vermelha da bandeira petista que assusta e mostra a verdadeira face do que são capazes.

São ações que mais uma vez taxam os brasileiros como pessoas de baixo ou pouco conhecimento. Mas a situação é outra e mesmo assim tentam com golpes baixos novamente manipular o povo, que aparece ter acordado, pelo menos deu mostras no primeiro turno das eleições. Há 12 anos, o PT roubou a democracia do povo brasileiro, escravizando a nação e cravando total dependência de suas manipulações. Eles só esqueceram que o povo acordou e que essas pessoas mostraram capacidade de reconquista.

O cenário está tão complicado para os petistas que até em seus palanques são pegos de surpresa com declarações de próprios apoiadores. Que o diga Cid Gomes, irmão do candidato Ciro Gomes que, em meio a centenas de adoradores do profeta de nove dedos, chamou os militantes de babacas por adorarem uma pessoa presa, além de pedir que sejam humildes e peça desculpas ao povo brasileiro pelas besteiras que cometeram enquanto governaram o Brasil. Dividido entre vaias e aplausos, foi uma cena que mostra a falsa moral deles com a população.

São várias frases e ataques, mas esquecem que o povo, pelo menos uma boa parte, não tem memória curta. Mostrar que deu oportunidade a esse ou aquele não tem mais sentido quando filho de pobre já tornava médico antes mesmo do PT. Agora engenheiro se tornando motorista de transporte por aplicativo, sem desmerecer a classe, para colocar o que comer dentro de casa, só pôde ser visto depois que os petistas afundaram o Brasil com um esquema de corrupção jamais visto na história desse País.

O fato é que o verdadeiro candidato petista está preso e se o partido ganhar, terá sua administração feita por trás das grades, por mais que tentem camuflar. Hoje, não conseguem mais tal proeza e acabam por dar mais força ao adversário que, aliás, ganhou notoriedade mais em razão das burradas de quem esteve no governo desde 2002 do que por mérito próprio.