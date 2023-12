O Profeta no Teatro Bravos

Foto: Divulgação

Espetáculo músico/teatral faz releitura da obra máxima de Khalil Gibran

Abrindo sua programação 2024 o Teatro Bravos recebe, a partir de 12 de janeiro, o espetáculo “O Profeta”, releitura do maior sucesso literário de Khalil Gibran (1883-1931).

De origem libanesa, Gibran é um dos maiores pensadores do século XX e foi, entre outras atribuições, ensaísta, prosador, poeta, conferencista, pintor e filósofo (embora nunca tenha aceito essa última). Infelizmente morreu de maneira precoce aos 48 anos vitimado por cirrose hepática e tuberculose.

Apesar da curta vida o poeta escreveu obras magníficas as quais pela simplicidade, beleza e espiritualidade ultrapassaram as fronteiras do mundo árabe.

Com um estilo literário romântico, que abordava amor, amizade, morte e natureza escreveu “O Profeta” em 1923, o qual completa 100 anos, tendo sido traduzido para mais de 100 idiomas.

A montagem que chega ao teatro da zona oeste paulistana teve ótima aceitação de público e crítica passando por Belém, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. É também a segunda incursão teatral da autora e filósofa Lúcia Helena Galvão, repetindo a parceria com o encenador Luiz Antônio Rocha. Ambos já haviam trabalhado em “Helena Blavasky, a voz do silêncio”.

Para esta releitura filosófica da obra do autor libanês, a autora conta que “sempre quis homenagear Khalil Gibran e escolheu “O Profeta” por ser sua obra-prima”.

“O profeta está enraizado na própria experiência do autor como um imigrante e serve de inspiração para qualquer um que se sinta à deriva em um mundo em fluxo. A vida e os pensamentos de Khalil Gibran se entrelaçam com as nossas vidas e compõem parte importante do que somos”, diz Helena Galvão.

Dando vida ao personagem-título está o cantor/ator/pesquisador de música clássica árabe Sami Bordokan.

No palco empunhando seu alaúde ele é acompanhado pelo músico Willian Bordokan e com estilo único de cantar e tocar o instrumento reúne “influências diversas desde a música clássica árabe, canto bizantino, sufismo, flamenco e música popular brasileira”.

O que temos nos 80 minutos de espetáculo é uma “atmosfera de enlevo e encantamento, um convite para sermos dignos da vida e viver ao nível do que há de mais elevado em nós”.

SERVIÇO

O Profeta

Estreia: 12 de janeiro

Temporada até 4 de fevereiro

Horários: Sextas e sábados às 20 horas, e domingos às 18 horas

Classificação: Livre

Duração: 80 minutos

Gênero: Musical filosófico

Local: Teatro Bravos

Endereço: Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: a partir de R$ 70,00

Inf: https://teatrobravos.com.br/o-profeta-2/