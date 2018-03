O preço assusta, mas o Chevrolet Cruze sedã traz novidades no modelo 2018

Com motor turbo Flex com injeção direta de série e a maior oferta de itens de segurança, conforto e conectividade da categoria, a linha 2018 ganha ajuste de altura dos faróis também para a versão de entrada e o repetidor de seta nos retrovisores externos.

O mais completo da categoria

Embora tenha ainda um valor salgado, o preço se justifica por ser o mais completo da categoria.

A versão LT começa em R$ 92.990, enquanto a LTZ parte de R$ 104.990. Com pintura metálica, R$ 1.500, e o pacote High-Tech, o novo Chevrolet Cruze 2018 chega a R$ 116.490.

As duas versões de acabamento LT (luxo) ou LTZ (alto luxo), são equipadas com controle eletrônico de tração e estabilidade e o eficiente motor 1.4 turbo com injeção direta de combustível de até 153 cavalos de potência e 24,5 kgfm de força. A transmissão é automática sequencial, de seis marchas.

Um ponto a ser destacado em relação ao novo Chevrolet Cruze 2018 é quanto ao consumo se comparado aos seus concorrentes.

Dentro da cidade com etanol fica em 7,6 km/l e na estrada chega a até 9,6 km/l. Já quando abastecido com gasolina, dentro da cidade faz média de 11,2 km/l e na estrada pode chegar até 14,0 km/l.

Completo desde a versão mais acessível, o carro traz revestimento premium dos bancos, assistente de partida em rampas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, ajuste de altura dos faróis, câmera de ré com sensor de estacionamento traseiro, computador de bordo de última geração, equipamento de áudio de alta definição, rodas de aro 17 e sistema Stop/Start.

Itens de série

Para esta nova linha a Chevrolet caprichou no quesito custo benefício com os seus novos itens de séries.

Airbags ou Airbags duplo e de cortina, depende da versão;

Freios ABS;

Alarme Antifurto;

Luz de condução diurna/ Luz de posição em LED;

Controle de tração e estabilidade;

Sensor de estacionamento traseiro e também dianteiro;

Sistema de fixação de cadeirinhas isofix;

Ar condicionado automático;

Assistência de partida em rampas;

Câmera de ré;

Chave eletrônica;

Computador de bordo com cinco modos;

Espelhos retrovisores externos elétricos.

Conectividade total

Outra exclusividade é a conectividade total. Além do multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, ele traz o sistema de telemática avançada OnStar, que oferece ao motorista mais de 20 serviços de emergência, segurança, navegação, concierge e diagnóstico remoto em um patamar jamais visto no mercado nacional.

Já a versão topo de linha (LTZ), R$ 10 mil mais cara, soma, entre outros, airbags laterais e de cortina, luz de condução diurna em LED, sensor de estacionamento dianteiro, sensor de chuva, sensor crepuscular, abertura das portas por sensor de aproximação na chave e partida por botão no painel, além de acionamento da ignição por controle remoto, retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento, retrovisor interno eletrocrômico, multimídia MyLink com GPS integrado, acabamento da grade e das maçanetas externas em cromo e rodas escurecidas.

Pacote high-tech

Assistente de permanência na faixa

Alerta de colisão frontal

Alerta de ponto cego

Sistema de estacionamento automático

Farol alto inteligente

Carregador de celular sem fio

Banco do motorista com ajustes elétricos

O assistente de permanência na faixa possui uma câmera na parte superior do para-brisas que “lê” as faixas da via e faz eventuais correção na trajetória do veículo ao perceber que ele está saindo involuntariamente da pista.

Segurança

O alerta de colisão frontal é um equipamento de segurança bastante útil no dia a dia. Por meio dele, o motorista estabelece eletronicamente uma distância mínima em relação ao veículo à frente, podendo, por exemplo, ser alertado caso o outro automóvel sofra uma redução de velocidade repentina. Além de luzes vermelhas piscarem na base do para-brisa, um alarme soa pelos alto-falantes do carro.

O alerta de ponto cego auxilia o motorista em mudanças de faixa. Uma luz acende no retrovisor externo atentando da presença ou da aproximação de um outro automóvel ou de uma motocicleta em tráfego lateral.

O sistema de estacionamento automático ajuda o motorista a estacionar em vagas paralelas e perpendiculares. Radares e sensores espalhados pela carroceria identificam os obstáculos em volta e o volante esterça sozinho. Ao condutor, basta seguir as instruções no computador de bordo de quando acelerar e frear o veículo, por exemplo.

Outro ponto que auxilia na segurança não apenas do motorista, mas também de outros condutores, é o sistema de iluminação que conta com os faróis altos inteligentes. O sistema permite alterar o facho de acordo com o tráfego para não ofuscar, por exemplo, a visão do motorista do veículo que vem em sentido contrário.

O Cruze sedã 2018 conta oito opções de cores: Branco Summit, Branco Abalone, Vermelho Edible Berries, Vermelho Glory, Cinza Satin Steel, Prata Switchblade, Azul Petróleo e Preto Ouro Negro.