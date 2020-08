O poder medicinal da prímula

Atribui-se ao óleo de prímula diversos benefícios à saúde, como tratamento para artrite reumatóide, dor no peito, eczema, diabetes e alívio dos sintomas da tensão pré-menstrual. Também ajuda no tônus vascular e ativa os linfócitos. Mantém a pele saudável e hidratada, evitando o seu envelhecimento ou ressecamento. Atua na regulação da temperatura corporal, no gasto de energia do organismo e outras atividades. É utilizado em casos de náuseas, cistite, diarréia, problemas digestivos e constipação.

Um pequeno estudo ainda indicou que a suplementação com óleo de prímula reduziu a quantidade de LDL, o colesterol ruim e mantém sobre controle a pressão sanguínea.

Em todos os casos pede-se para seguir a orientação de um especialista antes de usar o óleo de prímula.