O poder e a glória do Saxon

Em recente passagem pelo Brasil o quinteto veio mostrar o mais novo álbum de estúdio. Thunderbolt, Shinigami Records, é o vigésimo segundo trabalho dos caras com porradaria do começo ao fim. Como sou fã declarado da banda tinha certeza que meu ‘sorrisômetro’ ia bater alto com as 12 faixas do CD. Ok. Os haters de plantão podem dizer que Thunderbolt não se compara a discos clássicos como Power and Glory ou Wheels Of Steel. Mas pensa bem. Sobreviver após quatro décadas fazendo metal de qualidade não é tarefa fácil. Mas Byford e companhia sabem dar conta do riscado.

O cataclismo sônico do Saxon corre do início ao fim. Abre com “Olympus rising”, faixa/vinheta que dá todo o clima soturno que virá a seguir. Na sequência a faixa-título traz peso, harmonia, porrada de prima pra bater cabeça. Entre temas místicos e lendas nórdicas a banda descarrega riffs e solos de guitarra matadores. Destaque para “Nosferatu (The vampire’s watz) com climão power metal. Vale a pena ouvir também “The secret of flight”, “Predator”, “Sons of Odin”, “Sniper”, e “A wizard’s tale”. “They played rock and roll” é uma justa homenagem a Lemmy Kilmister, ex-líder do Motorhead, falecido em 2015.

Thunderbolt pode não ser o melhor disco do Saxon, mas com certeza, é outra bela obra deste gigante do metal. Recomendo.