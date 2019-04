O poder do leite de castanha

A função principal deste alimento é proteger os vasos sanguíneos permitindo que toda a circulação do sangue flua melhor. Tem baixo índice glicêmico, reduzindo o risco de diabetes, além de diminuir a taxa do coles-terol no organismo, prevenindo as doenças cardíacas e a hipertensão.

O leite é sem lactose, glúten e é pouco calórico, facilitando o controle ou a redução de peso. Também mantém a pele bonita e viçosa por ter ação antioxidante.

A desvantagem desta bebida é não competir com o leite de vaca quando a prioridade da dieta for ser rica em proteínas ou em cálcio. Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do leite de castanha para fins medicinais.